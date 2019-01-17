Иллюстративное фото (nazk.gov.ua)

Всего НАПК выявило нарушения в отчетах 43 политических партий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило нарушения в финансовых отчетах 5 парламентских партий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте НАПК.

Как отмечается, НАПК проверило 276 финансовых отчетов политических партий за III квартал 2018 года и выявило нарушения в отчетах 43 политических партий, в частности, в отчетах пяти парламентских партий ("Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Оппозиционный блок", "Объединение "Самопомич", "Народный фронт").

Кроме того, нарушения выявлены в отчетах таких партий:

"Сила людей",

"Социальная альтернатива",

"Социал-демократическая партия",

"Гражданская позиция",

"Партия зеленых Украины",

"Рух новых сил Михаила Саакашвили",

"Аграрная партия Украины",

"5.10",

"Сильная Украина",

"Основа",

"Всеукраинское объединение "Черкащане",

"Либерально-демократическая партия Украины",

"Наш край",

"Украинская республиканская партия",

"Солидарность правых сил",

"Партия пенсионеров Украины",

"За лучшую жизнь",

"Партия ветеранов Афганистана",

"Народных рух Украины",

"Христианско-либеральная партия Украины",

"Украина завтра",

"Настоящая Украина",

"Великая Украина",

"Народно-трудовой союз Украины",

Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость",

"Украинское объединение патриотов - УКРОП",

"УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличко",

"За конкретные дела",

"Умная сила",

"Конгресс украинских националистов",

"Украинская православная ассамблея",

"За Украину!",

"Демальянс (Демократический альянс)",

"Социал-демократическая партия Украины (Объединенная)",

"Национальный корпус",

"Воля",

"Общественное движение "Народный контроль",

"Коммунистическая партия Украины".

"Выявлены нарушения порядка представления отчета политической партии и порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, за что предусмотрена ответственность статьями 212-21, 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК пригласило 10 человек прибыть в агентство для предоставления объяснений и, в случае наличия оснований, составления протоколов об административных правонарушениях.

Также сообщалось, что в 2018 году НАПК обработало 1280 обращений о возможном нарушении требований закона относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов и связанных с этим ограничений.