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НАПК выявило нарушения в финансовых отчетах 5 парламентских партий

Новости » Политика    17.01.2019 - 11:42
НАПК выявило нарушения в финансовых отчетах 5 парламентских партий
Иллюстративное фото (nazk.gov.ua)

Всего НАПК выявило нарушения в отчетах 43 политических партий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило нарушения в финансовых отчетах 5 парламентских партий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте НАПК.

Как отмечается, НАПК проверило 276 финансовых отчетов политических партий за III квартал 2018 года и выявило нарушения в отчетах 43 политических партий, в частности, в отчетах пяти парламентских партий ("Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Оппозиционный блок", "Объединение "Самопомич", "Народный фронт").

Кроме того, нарушения выявлены в отчетах таких партий:

  • "Сила людей",
  • "Социальная альтернатива",
  • "Социал-демократическая партия",
  • "Гражданская позиция",
  • "Партия зеленых Украины",
  • "Рух новых сил Михаила Саакашвили",
  • "Аграрная партия Украины",
  • "5.10",
  • "Сильная Украина",
  • "Основа",
  • "Всеукраинское объединение "Черкащане",
  • "Либерально-демократическая партия Украины",
  • "Наш край",
  • "Украинская республиканская партия",
  • "Солидарность правых сил",
  • "Партия пенсионеров Украины",
  • "За лучшую жизнь",
  • "Партия ветеранов Афганистана",
  • "Народных рух Украины",
  • "Христианско-либеральная партия Украины",
  • "Украина завтра",
  • "Настоящая Украина",
  • "Великая Украина",
  • "Народно-трудовой союз Украины",
  • Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость",
  • "Украинское объединение патриотов - УКРОП",
  • "УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличко",
  • "За конкретные дела",
  • "Умная сила",
  • "Конгресс украинских националистов",
  • "Украинская православная ассамблея",
  • "За Украину!",
  • "Демальянс (Демократический альянс)",
  • "Социал-демократическая партия Украины (Объединенная)",
  • "Национальный корпус",
  • "Воля",
  • "Общественное движение "Народный контроль",
  • "Коммунистическая партия Украины".

"Выявлены нарушения порядка представления отчета политической партии и порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, за что предусмотрена ответственность статьями 212-21, 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК пригласило 10 человек прибыть в агентство для предоставления объяснений и, в случае наличия оснований, составления протоколов об административных правонарушениях.

Также сообщалось, что в 2018 году НАПК обработало 1280 обращений о возможном нарушении требований закона относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов и связанных с этим ограничений.

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