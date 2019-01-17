Всего НАПК выявило нарушения в отчетах 43 политических партий
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило нарушения в финансовых отчетах 5 парламентских партий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте НАПК.
Как отмечается, НАПК проверило 276 финансовых отчетов политических партий за III квартал 2018 года и выявило нарушения в отчетах 43 политических партий, в частности, в отчетах пяти парламентских партий ("Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Оппозиционный блок", "Объединение "Самопомич", "Народный фронт").
Кроме того, нарушения выявлены в отчетах таких партий:
"Выявлены нарушения порядка представления отчета политической партии и порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, за что предусмотрена ответственность статьями 212-21, 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что НАПК пригласило 10 человек прибыть в агентство для предоставления объяснений и, в случае наличия оснований, составления протоколов об административных правонарушениях.
Также сообщалось, что в 2018 году НАПК обработало 1280 обращений о возможном нарушении требований закона относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов и связанных с этим ограничений.