НАПК провела полные проверки 590 деклараций из 2,2 млн

Фото: НАПК (nazk.gov.ua)

Нацагентство подало в правоохранительные органы 253 вывода относительно нарушений в декларациях

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по состоянию на 9 января 2019 года утвердило 590 результатов полных проверок деклараций, из них 447 в 2018 году. Эта информация содержится в ответе НАПК на запрос РБК-Украина.

Как отмечается в письме НАПК, на начало 2019 года в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления подано 2 897 416 электронных документов, из них 2 195 951 ежегодных деклараций.

В течение 2018 года в НАПК было обработано более 11 тысяч запросов на проведение специальных проверок, 2207 сообщений обличителей относительно возможного декларирования недостоверной информации.

Для проведения досудебного расследования в правоохранительные органы направлено 253 обоснованных вывода относительно выявления признаков уголовных правонарушений по результатам полных проверок деклараций и контроля своевременности их представления, говорится в ответе.

Кроме того, по материалам НАПК начаты уголовные производства в отношении четырех политических партий.

Как сообщало РБК-Украина, 1 января 2019 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.

Напомним, ранее НАПК внесло предписание Киевскому городскому голове Виталию Кличко. Предписание внесено по результатам плановой проверки соблюдения требований закона Украины "О предотвращении коррупции" в Киевском городском совете.