НАПК предложит ряд изменений в закон касательно проверок политических партий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) предоставит предложения изменений в законодательство относительно проверок политических партий. Об этом заявила вр.и.о НАПК Наталья Новак, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, проверка политических партий занимает очень много времени и денег, поэтому НАПК предложит изменить процесс проверки.

"Вопрос проверок деятельности политических партий. Политических партий много. Не все из них сдают декларации, но они продолжают "висеть" в реестрах. На мой взгляд, очень карательное направление имеет проверка политических партий. Это занимает много времени и много, скажем, денег. Ведь любая работа оплачивается из госбюджета. Например, если у человека есть налоговый долг в 65 гривен, а мы устраиваем целую проверку.. Поэтому будем предлагать изменения законодательства относительно изменения некоторых процессов проверки политических партий тоже", - рассказала Новак.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК обнаружило нарушения в финансовых отчетах украинских политический партий за II квартал 2019 года. В список попали почти все партии, прошедшие в парламент 9-го созыва.

Также РБК-Украина писало, что конкурс на должность главы НАПК будет объявлен на следующей неделе. вр.и.о НАПК Наталья Новак не исключила, что будет подавать свою кандидатуру на должность.