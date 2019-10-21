В Кабмине рассказали, когда объявят конкурс на должность главы НАПК

Фото: Алексей Гончарук (УНИАН)

Врио НАПК не исключает, что внесет кандидатуру на конкурс

Конкурс на занятие должности главы Национального агентства по предотвращению коррупции будет объявлен на этой неделе. Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Временно исполняющая обязанности главы ведомства Наталья Новак не исключила, что будет вносить свою кандидатуру на должность председателя НАПК.

"Конкурс на голову НАПК будет объявлен так быстро, насколько это возможно. Я ожидаю, что он будет объявлен на этой неделе", - отметил Гончарук.

Напомним, ранее Гончарук заявил, что в течение двух месяцев новоназначенная временно исполняющая обязанности председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Наталья Новак продемонстрирует качественные результаты работы.

Глава правительства пояснил, что 18 октября вступил в силу закон, основной целью которого является совершенствование деятельности НАПК. В течение пяти дней со дня вступления в силу правительство назначает лицо, временно исполняющее обязанности главы НАПК.

В то же время, согласно этому закону, уже в течение двух месяцев со дня вступления в силу правительство проводит конкурс на занятие должности главы по новому порядку.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин на заседании 20 октября принял ряд кадровых решений, в частности, Наталью Новак назначили временно исполняющей обязанности главы НАПК.