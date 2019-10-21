ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кабмине рассказали, когда объявят конкурс на должность главы НАПК

Новости » Политика    21.10.2019 - 12:11
В Кабмине рассказали, когда объявят конкурс на должность главы НАПК
Фото: Алексей Гончарук (УНИАН)

Врио НАПК не исключает, что внесет кандидатуру на конкурс

Конкурс на занятие должности главы Национального агентства по предотвращению коррупции будет объявлен на этой неделе. Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Временно исполняющая обязанности главы ведомства Наталья Новак не исключила, что будет вносить свою кандидатуру на должность председателя НАПК.

"Конкурс на голову НАПК будет объявлен так быстро, насколько это возможно. Я ожидаю, что он будет объявлен на этой неделе", - отметил Гончарук.

Напомним, ранее Гончарук заявил, что в течение двух месяцев новоназначенная временно исполняющая обязанности председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Наталья Новак продемонстрирует качественные результаты работы.

Глава правительства пояснил, что 18 октября вступил в силу закон, основной целью которого является совершенствование деятельности НАПК. В течение пяти дней со дня вступления в силу правительство назначает лицо, временно исполняющее обязанности главы НАПК.

В то же время, согласно этому закону, уже в течение двух месяцев со дня вступления в силу правительство проводит конкурс на занятие должности главы по новому порядку.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин на заседании 20 октября принял ряд кадровых решений, в частности, Наталью Новак назначили временно исполняющей обязанности главы НАПК.

Правительство приняло ряд кадровых решений Гончарук объяснил смену председателя НАПК
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныАлексей ГончарукНАПК
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь