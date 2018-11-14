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НАПК получило доступ к реестру ГФС

Новости » Политика    14.11.2018 - 11:46
НАПК получило доступ к реестру ГФС
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Доступ расширяет возможности НАПК по проверке е-деклараций

НАПК получило доступ к Государственному реестру физических лиц - налогоплательщиковНациональное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) и Государственная фискальная служба Украины подписали протокол о порядке автоматизированного обмена информацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Таким образом, был согласован новый порядок предоставления Нацагентству Государственной фискальной службой информации из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов о доходах физических лиц.

"Мы сделали очередной шаг к внедрению автоматизированного обмена информацией для проведения логического и арифметического контроля деклараций. Подписание протокола даст нам возможность организовать обмен данными с одним из ключевых реестров для проверки деклараций. Еще одной преградой для автоматизированного обмена данными является отсутствие доступа к 6 государственным реестрам Министерства юстиции", - сообщила руководитель Управления информационно-аналитических систем и защиты информации НАПК Анна Ковтуненко.

Также сообщается, что автоматизированный обмен информацией является одной из ключевых составляющих логического и арифметического контроля деклараций и предусматривает обмен информацией с 16-ю госреестрами, однако пока Нацагентство согласовало и подписало протоколы и порядки обмена данными по 10-ти реестрам.

"Запуск автоматизированного обмена информацией с 6-ю реестрами Министерства юстиции, в которых содержится большое количество критически важных сведений, необходимых для проверки деклараций, станет возможным только после принятия законопроекта №7276, разработанного Национальным агентством и внесенного в Верховную раду еще в ноябре 2017 года", - добавили в ведомстве.

Напомним, в НАПК призывают парламент открыть доступ к реестрам Минюста.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце сентября Национальное агентство по предотвращению коррупции решило запустить в промышленную эксплуатацию системы логического и арифметического контроля деклараций Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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