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НАЗК отримало доступ до реєстру ДФС

Новини » Політика    14.11.2018 - 11:46
НАЗК отримало доступ до реєстру ДФС
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Отримання доступу розширює можливості НАЗК щодо перевірки е-декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та Державна фіскальна служба України підписали протокол про порядок автоматизованого обміну інформацією. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Таким чином, було узгоджено новий порядок надання Нацагентству Державною фіскальною службою інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб.

"Ми зробили черговий крок до впровадження автоматизованого обміну інформацією для проведення логічного та арифметичного контролю декларацій. Підписання протоколу дасть нам можливість організувати обмін даними з одним із ключових реєстрів для перевірки декларацій. Ще однією перепоною для автоматизованого обміну даними  є відсутність доступу до 6 державних реєстрів Міністерства юстиції", - поінформувала керівник Управління інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації НАЗК Анна Ковтуненко.

Також повідомляється, що автоматизований обмін інформацією є однією з ключових складових логічного та арифметичного контролю декларацій та передбачає обмін інформацією з 16-ма держреєстрами, проте наразі Нацагентство погодило та підписало протоколи та порядки обміну даними щодо 10-ти реєстрів.

"Запуск автоматизованого обміну інформацією з 6-ма реєстрами Міністерства юстиції, в яких міститься велика кількість критично важливих відомостей, необхідних для перевірки декларацій, стане можливим тільки після прийняття законопроекту №7276, розробленого Національним агентством та внесеного до Верховної ради ще в листопаді 2017 року", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у НАЗК закликають парламент відкрити доступ до реєстрів Мін'юсту.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці вересня Національне агентство з попередження корупції вирішило запустити в промислову експлуатацію системи логічного і арифметичного контролю декларацій Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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