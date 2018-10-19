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В НАПК призывают Раду открыть доступ к реестрам Минюста

Новости » Политика    19.10.2018 - 10:18
Фото: НАЗК (nazk.gov.ua)
Фото: НАЗК (nazk.gov.ua)

Доступ НАПК к базам госорганов предусмотрено ЗУ "О предотвращении коррупции"

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул призывает руководство Верховной рады Украины, народных депутатов на следующей пленарной неделе 6 - 9 ноября рассмотреть в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения надлежащего доступа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции к информации, необходимой для реализации его полномочий" Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу НАПК.

По словам Мангула, согласно ЗУ "О предотвращении коррупции" предусмотрено прямой доступ Национального агентства к информационным базам данных государственных органов, органов власти, органов местного самоуправления, пользоваться государственными, в том числе правительственными системами связи и коммуникациями.

"Законопроект №7276, в разработке которого НАПК принимало участие, направлен именно на обеспечение непосредственного автоматизированного доступа Национального агентства в информационно-телекоммуникационных и справочных системах, реестров и банков данных, в том числе таких, которые содержат информацию с ограниченным доступом (конфиденциальную информацию), владельцем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления", - говорится в сообщении

Мангул добавил, что 25 сентября введена в эксплуатацию Система логического и арифметического контроля деклараций.

"Автоматический обмен информацией является одной из ключевых составляющих этой системы и предусматривает обмен с 16-ю государственными реестрами. В рамках действующего законодательства НАПК уже подписало девять протоколов о порядке обмена данными и ожидает сейчас на положительное решение Государственной фискальной службы о согласовании нового порядка обмена информацией с Государственным реестром физических лиц-плательщиков налогов о доходах физических лиц. Однако без принятия законопроекта 7276 невозможно подписание протоколов автоматического обмена информацией еще с шестью реестрам, держателем которых является Министерство юстиции. Подчеркиваю, что именно после подписания всех 16 протоколов обмена НАПК сможет запустить автоматизированный обмен информацией и осуществлять полную проверку деклараций чиновников с использованием системы логического и арифметического контроля", - заявил Мангул.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро призвало депутатов отменить изменения в УПК относительно расследование коррупции.

Как отмечается, предложенные нововведения могут поставить под угрозу независимость НАБУ и усложнить привлечение виновных в топ-коррупции лиц к уголовной ответственности.

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