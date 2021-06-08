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НАПК планирует обмениваться данными с США о зарубежных активах чиновников

Автор: Дмитрий Кузнецов

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) Украины обратилось к США с просьбой о возможности получать данные о зарубежных активах украинских чиновников. Эту информацию планируется использовать в судах в качестве "надежного доказательства".

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

В ходе встречи с заместителем помощника генпрокурора США Брюсом Суорцем и представителем Госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом глава НАПК отметил, что сегодня важно обеспечить надежный обмен данными между Украиной и США. По словам Новикова, агентство получает много сообщений о незадекларированном имуществе украинских чиновников, в том числе в Соединенных Штатах.

"Приоритет НАПК, который предусмотрен и проектом Антикоррупционной стратегии - обеспечить неотвратимость наказания за коррупцию. В том числе и для тех коррупционеров, которые пытаются скрыть свое состояние в США и других странах. Для этого нам особенно важно получать качественные данные, которые могут служить надежными доказательствами в судах", - сказал Новиков.

В пресс-службе НАПК отметили, что стороны договорились в дальнейшем работать над налаживанием обмена такой информацией.

Напомним, ранее НАПК выступило против закона, подписанного президентом Владимиром Зеленским и вступившего в силу 2 июня. Этот закон отменяет необходимость декларировать обменно-валютные операции и устанавливает дополнительное время для чиновников, чтоб выйти из бизнеса.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский предлагает предусмотреть тюремное заключение за неподачу деклараций и вранье в них. Глава Transparency International Ukraine Андрей Боровик считает такую "жесткость" вполне оправданой.

Как сообщало РБК-Украина, в Раде объяснили возвращение тюремного заключения за ложь в декларациях.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикикоррупцияНАПК