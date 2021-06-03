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"Чиновники могут злоупотреблять": НАПК раскритиковало закон об изменении е-декларирования

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Киев, Четверг 03 июня 2021 10:40
"Чиновники могут злоупотреблять": НАПК раскритиковало закон об изменении е-декларирования Фото: глава НАПК Александр Новиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

НАПК выступало против закона, подписанного президентом Владимиром Зеленским и вступившего в силу 2 июня. Этот закон отменяет необходимость декларировать обменно-валютные операции и устанавливает дополнительное время для чиновников, чтоб выйти из бизнеса.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях".

НАПК ранее призывало президента наложить вето на указанный законопроект. Он проигноировал эту просьбу.

"Отныне чиновники смогут злоупотреблять положениями закона, чтобы одновременно занимать государственные должности и возглавлять бизнес, а также не передавать корпоративные права в управление другим лицам. Все это, конечно, повлияет на объективность решений этих должностных лиц, а также поможет им избегать ответственности за свои действия", - сказал глава НАПК Александр Новиков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагает предусмотреть тюремное заключение за неподачу деклараций и вранье в них. Глава Transparency International Ukraine Андрей Боровик считает такую "жесткость" вполне оправданой.

Отметим, в Раде обьяснили возвращение тюремного заключения за ложь в декларациях.

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