НАПК передало в суд протокол на Маркарову

Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Также НАПК передало в суд протокол на депутата Александра Супруненко

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в суд админпротокол в отношении Министра финансов Украины Оксаны Маркаровой. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Сообщается, что по результатам полной проверки декларации 2017 года, представленной Маркарова, в то время первым заместителем Министра финансов Украины, Нацагентство установило декларирования недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов.

"В декларации чиновник не указала стоимость своей квартиры и недостоверно отметила доходы, полученные ею и членами ее семьи - мужем и дочерью. Также субъект декларирования не указала ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности ей и ее мужу, и указала недостоверные сведения об имеющихся у нее и ее мужа средства на банковских счетах. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 415 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Также НАПК передало в суд протокол на народного депутата Украины Александра Супруненко.

"Выявлены недостоверные сведения на общую сумму 292,7 тыс. грн в декларации за 2017 (исправленной), поданной народным депутатом Украины VIII созыва Александром Супруненко. Народный депутат не задекларировал нежилое помещение, принадлежащее жене, а также свой доход и доход жены в виде страховых выплат", - добавили в пресс-службе.

В НАПК предупредили, что за подачу заведомо недостоверных сведений в декларации, отличающиеся от достоверных на сумму от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, предусмотрена административная ответственность по части четвертой статьи 172-6 КУоАП.

Напомним, НАПК составило протокол об административном нарушении в отношении недостоверной информации в декларации Маркаровой за 2017 год.

Также РБК-Украина сообщало, что Министерство финансов нарушило сроки уведомления НАПК о факте непредставления или несвоевременного представления деклараций 17-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.