НАПК внесло предписание и. о. министра финансов Маркаровой

Минфин нарушил сроки уведомления НАПК о факте непредставления деклараций 17-ти человек

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на своем заседании приняло решение о внесении предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона и. о. министра финансов Украины Маркаровой Оксане Сергеевне. Предписание внесено по результатам плановой проверки соблюдения требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" в Министерстве финансов Украины, говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

Так, установлено, что министерство нарушило сроки уведомления Национального агентства о факте непредставления или несвоевременного представления деклараций 17-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Также были установлены нарушения в части составления Минфином справок о результатах специальной проверки и принятии решений о назначении 12-ти человек на должности, связанные с выполнением функций государства, без получения информации о результатах специальной проверки Министерства юстиции Украины и Национальной полиции Украины.

"Согласно предписанию, Национальное агентство требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, а также принять меры в установленном законом порядке. Предписание Национального агентства является обязательным к исполнению", - говорится в сообщении.

Кроме этого, во время заседания Национальное агентство приняло решение о направлении в суд протокола об административном правонарушении в отношении бывшего чиновника Министерства финансов Украины за неуведомление Национального агентства о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Национальное агентство отмечает, что составление протокола и направление его в суд не является свидетельством совершения лицом административного правонарушения, а является основанием для производства по делу об административном правонарушении.

Напомним, ранее НАПК передало в суд 7 протоколов об административных правонарушениях относительно несвоевременного представления деклараций должностными лицами разных уровней государственной власти и в связи с сокрытием ими существенных изменений в имущественном состоянии.