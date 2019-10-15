НАПК передало в суд протокол на экс-нардепа

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в суд административный протокол в отношении бывшего народного депутата 8-го созыва Юрия Соловья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Сообщается, что протокол направлен из-за недостоверных сведений в поданной декларации экс-нардепа за 2017 год.

"По результатам полной проверки декларации по 2017 (исправленной), поданной народным депутатом Украины VIII созыва Юрием Соловьем, НАПК установило декларирование недостоверных сведений на сумму более 230 тыс. гривен, что превышает 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - говорится в сообщении.

В частности, Соловей не задекларировал два земельных участка в Ивано-Франковской области, принадлежащих его жене на праве собственности.

Также РБК-Украина сообщало, что НАПК направило в суд админпротоколы в отношении министра финансов Украины Оксаны Маркаровой и народного депутата Украины Александра Супруненко.

Ранее сообщалось, что НАБУ объявило подозрение бывшему нардепу от "Блока Петра Порошенко" и советнику киевского городского головы Дмитрию Белоцерковцу. Его подозревают в подаче недостоверных сведений в декларации.