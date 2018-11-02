Фото: НАЗК (УНИАН)

По результатам проверок в 11 декларациях выявлены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в октябре зафиксировало 112 нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, было составлено 56 административных протоколов, зафиксировано признаков уголовных правонарушений - 46, направлено требований об устранении нарушений законодательства (предписаний) - 10.

"Завершено полную проверку 40 деклараций. По результатам проверок в 11 декларациях выявлены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а также признаки умышленного непредставления 35 деклараций. В НПУ, НАБУ и органам прокуратуры направлено обоснованные выводы относительно выявления признаков уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.

Кроме того, 40 админпротоколов составлено за нарушение сроков представления деклараций, непредставление/несвоевременное представление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, указание в декларациях недостоверных сведений на сумму от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. 16 протоколов составлено в связи с нарушением должностными лицами требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Также НАПК внесло 6 предписаний о нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 3 предписания за непредоставление запрашиваемой информации и документов, а также предписание по результатам проверки соблюдения требований Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Напомним, НАЗК сообщил в полицию о случаях представления недостоверной информации о доходах и умышленное непредставление деклараций девятью чиновниками.

Кроме того, недавно НАПК внесло предписание министру образования и науки Лилии Гриневич.