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В НАПК объяснили, как можно исключить Сытника из реестра коррупционеров

Новости » Политика     23.04.2020 - 10:55
В НАПК объяснили, как можно исключить Сытника из реестра коррупционеров
Фото: Александр Новиков (пресс-служба НАПК)

По словам Новикова, для этого необходимо соответствующее решение ЕСПЧ

Директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника можно исключить из реестра коррупционеров, если соответствующее решение примет Европейский суд по правам человека. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава НАПК Александр Новиков.

По его словам, порядок ведения реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, не содержит процедуры исключения лица из реестра по решению украинского суда.

"Но, если будет соответствующее решение ЕСПЧ, тогда Украина будет обязана принять определенные нормативные документы, чтобы выполнить это решение", - заявил Новиков.

Напомним, Государственное бюро расследований подозревает Сытника в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ровенской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен.

В декабре прошлого года Артем Сытник проиграл апелляцию в Ровенском суде и был признан виновным в коррупции.

Также РБК-Украина писало, что штраф, уплаченный Сытником за совершение коррупционного правонарушения составил 3,4 тыс. грн, что равняется 23,8% "антикоррупционных" поступлений в госбюджет с начала года.

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