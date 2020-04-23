У НАПК пояснили, як можна виключити Ситника з реєстру корупціонерів

Фото: Олександр Новіков (прес-служба НАЗК)

За словами Новікова, для цього необхідне відповідне рішення ЄСПЛ

Директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника можна виключити з реєстру корупціонерів, якщо відповідне рішення ухвалить Європейський суд з прав людини. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова НАЗК Олександр Новіков.

За його словами, порядок ведення реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, не містить процедури виключення особи з реєстру за рішенням українського суду.

"Але, якщо буде відповідне рішення ЄСПЛ, тоді Україна буде зобов'язана прийняти певні нормативні документи, щоб виконати це рішення", - заявив Новіков.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань підозрює Ситника в тому, що він за чужий рахунок відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" у Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень.

У грудні минулого року Артем Ситник програв апеляцію у Рівненському суді і був визнаний винним у корупції.

Також РБК-Україна писало, що штраф, сплачений Ситником за вчинення корупційного правопорушення, склав 3,4 тис. грн, що дорівнює 23,8% "антикорупційних" надходжень до держбюджету з початку року.