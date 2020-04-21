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Штраф Сытника составляет 23,8% "антикоррупционных" поступлений в госбюджет

Новости » Политика     21.04.2020 - 10:13
Штраф Сытника составляет 23,8% "антикоррупционных" поступлений в госбюджет
Фото: Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)

Оштрафованный за коррупцию директор НАБУ стал одним из основных источников "антикоррупционных" поступления в бюджет

За первые три месяца 2020 года в государственный бюджет поступило 14 тыс. грн от реализации имущества, а также средств, конфискованных за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, среди которых 23,8% составляет штраф директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Об этом говорится в ответе Государственной казначейской службы на запрос председателя экспертной организации StateWatch Глеба Каневского, передает РБК-Украина.

Штраф, уплаченный директором НАБУ Артемом Сытником за совершение коррупционного правонарушения, обеспечил в I квартале 2020 23,8% поступлений в государственный бюджет от борьбы с коррупцией, и составляет 3,4 тыс. грн, лично уплаченном Сытником по постановлению Сарненского районного суда Ровенской области (постановление вступило в законную силу 13 декабря 2019).

Стоит отметить, что поступления от конфискации по открытым НАБУ производствах за указанный период практически отсутствуют. Только по одному делу НАБУ вступил в законную силу обвинительный приговор суда в отношении одного лица.

Финансирование НАБУ из госбюджета на этот год составляет 1,038 млрд грн.

Напомним, Госбюро расследований подозревает Сытника в том, что он за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ровненской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен.

В декабре прошлого года Артем Сытник проиграл апелляцию в Ровненском суде и был признан виновным в коррупции.

Кроме того, ГБР проверяет возможную причастность Сытника к сокрытию коррупционных схем в "Укроборонпроме".

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