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НАПК заявило в полицию на одного из мэров и пять чиновников

Новости » Общество    16.05.2019 - 11:40
НАПК заявило в полицию на одного из мэров и пять чиновников
Иллюстрационное фото (из открытых источников)

Среди уголовных преступлений было выявлено предоставление недостоверных сведений в декларации на сумму более 250 прожиточных минимумов и умышленное непредставление деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обнаружило и сообщило в органы Национальной полиции о признаках уголовных преступлений в действиях мэра Черноморска и пяти должностных лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу агенства

Как сообщается, среди преступлений было выявлено предоставление недостоверных сведений в декларации на сумму более 250 прожиточных минимумов и умышленное непредставление деклараций.

"По результатам полной проверки декларации 2015 года Черноморского городского главы Валерия Хмельнюка Национальное агентство выявило представление недостоверных сведений. Мэр не указал информацию об акциях компании в Литовской Республике на сумму 28,9 тыс. евро, принадлежавших его жене", - говорится в сообщении. 

Кроме того, в органы Национальной полиции сообщено о непредставлении деклараций после увольнения пятью бывшими чиновниками территориальных органов Пенсионного фонда, ГФС и администрации местного совета. 

"Национальное агентство соответствии с законодательством сообщало должностным лицам, в отношении которых утверждены обоснованные выводы о необходимости подать декларации в течение десяти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали", - отметили в агенстве. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАПК осуществило анализ эффективности деятельности уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции в 86 министерствах и других госорганах в 2018 году. 

Так, в 7 государственных органах не разработаны планы работы по предотвращению коррупции, а 5 - не разработали и не подали на согласование в Нацагентство антикоррупционные программы.

Кроме того, Национальное агентство по предотвращению коррупции нашло нарушения в отчетах 15 политических партий.

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