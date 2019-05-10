НАПК проанализировало борьбу с коррупцией почти в 90 госорганах

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Так, в семи госорганах не разработаны планы работы по предотвращению коррупции

Национальное агентство по предотвращению коррупции осуществило анализ эффективности деятельности уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции в 86 министерствах и других государственных органах в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В частности, в некоторых госорганах нарушены требования законодательства по созданию соответствующих подразделений - их функции объединены с другими, предусмотренными в органе, например с функцией управления персоналом или проведения люстрации.

Так, в 7 государственных органах не разработаны планы работы по предотвращению коррупции, а 5 - не разработали и не подали на согласование в нацагентство антикоррупционные программы.

Указано, что не всегда уполномоченные лица сообщают агентство о непредоставлении или несвоевременном предоставлении деклараций своими коллегами и не всегда должным образом проверяют выполнение кандидатами на должность требований закона о передаче в управление корпоративных прав.

При этом НАПК зафиксировало и ряд положительных тенденций в организации работы уполномоченных подразделений. В частности, они провели 814 учений по вопросам предотвращения и выявления коррупции для сотрудников своих центральных аппаратов, что в 4 раза больше, чем в 2017 году. Что касается других государственных органов, такой показатель вырос в 5,5 раза.

Кроме того, за прошлый год уполномоченные подразделения провели 1132 служебных расследования по выявлению причин и условий, которые привели к совершению коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, что втрое больше, чем в 2017 году.

По предоставленной госорганами информации установлено, что за такие правонарушения в течение прошлого года привлечены к ответственности 1117 человек:

132 - к уголовной;

404 - к административной;

581 - к дисциплинарной.

Напомним, в начале апреля сообщалось, что Национальное агентство по предотвращению коррупции нашло нарушения в отчетах 15 политических партий.

Как писало РБК-Украина ранее, в марте НАПК начало полную проверку следующих 100 деклараций топ-чиновников.