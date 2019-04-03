НАПК нашло нарушения в отчетах 15 политических партий

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Нацагентство утвердило 51 заключение по результатам анализа отчетов партий

Национальное агентство по предотвращению коррупции нашло нарушения в отчетах 15 политических партий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, агентство утвердило еще 51 заключение по результатам анализа отчетов партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2018 года.

"Выводы относительно таких политических партий, как "Национально-демократическое объединение "Украина", "5.10", "Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью", "Новое действие", "Солидарность правых сил", "Единый центр", "Меритократическая партия Украины", "Рядом", "Крестьянская партия Украины", "Социал-демократическая партия Украины (объединенная)", "Партия Наталии Королевской "Украина - вперед!", "За права человека", "Всеукраинское объединения "Мир", "Аграрная партия Украины", "Основа", содержат информацию о выявленных нарушениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о нарушении порядка представления отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку партии, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Всего за IV квартал 2018 года в Национальное агентство поступили 276 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера", - добавили в агентстве.

Напомним, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) нашло нарушения в отчетах девяти политических партий, в частности "Оппозиционный блок" и "Партия регионов".

Как писало РБК-Украина ранее, НАПК выявило нарушения в отчетах партий "Демократическая партия венгров Украины", "Республика", "Сам за себя", "Справа".