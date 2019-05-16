НАПК заявило у поліцію на одного з мерів і п'ять чиновників

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Серед кримінальних злочинів було виявлено надання недостовірних відомостей у декларації на суму понад 250 прожиткових мінімумів і умисне неподання декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) виявило і повідомило в органи Національної поліції про ознаки кримінальних злочинів в діях мера Чорноморська і п'яти посадових осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу агенства.

Як повідомляється, серед злочинів було виявлено надання недостовірних відомостей у декларації на суму понад 250 прожиткових мінімумів і умисне неподання декларацій.

"За результатами повної перевірки декларації 2015 року Чорноморського міського голови Валерія Хмельнюка Національне агентство виявило подання недостовірних відомостей. Мер не вказав інформацію про акції компанії в Литовській Республіці на суму 28,9 тис. євро, що належали його дружині", - йдеться в повідомленні.

Крім того, до органів Національної поліції повідомлено про неподання декларацій після звільнення п'ятьма колишніми чиновниками територіальних органів Пенсійного фонду, ГФС і адміністрації місцевої ради.

"Національне агентство відповідно до законодавства повідомляло посадовим особам, щодо яких затверджені обґрунтовані висновки про необхідність подати декларації, протягом десяти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, чиновники не подали декларації", - зазначили в агенстві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАПК здійснило аналіз ефективності діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання і виявлення корупції у 86 міністерствах та інших державних органах у 2018 році.

Так, у 7 державних органах не розроблені плани роботи із запобігання корупції, а 5 - не розробили і не подали на узгодження в Нацагентство антикорупційні програми.

Крім того, Національне агентство по запобіганню корупції знайшло порушення у звітах 15 політичних партій.