В НАПК назвали имена 17 кандидатов в президенты с нарушениями в финотчетах

Фото: Наталья Корчак (minjust.gov.ua)

Большинство нарушений были зафиксированы во время осуществления взносов

Член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Корчак перед выборами 2019 назвала фамилии 17 кандидатов на пост президента Украины, в чьих промежуточных финансовых отчетах выявлены нарушения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как сообщается, нарушения зафиксированы в финансовых отчетах о поступлении и использовании средств избирательных фондов Анатолия Гриценко, Сергея Таруты, Александра Вилкула, Владимира Зеленского, Евгения Мураева, Юрия Бойко, Игоря Смешко, Александра Соловьева, Андрея Садового, Виталия Скоцика, Юрия Кармазина, Руслана Кошулинского, Юрия Деревянко, Виктора Кривенко, Валентина Наливайченко, Сергея Кривоноса, Юлии Тимошенко

Самыми распространенными среди зафиксированных нарушений были осуществления взносов физическими и юридическими лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг, а также отсутствие обязательных реквизитов в назначении платежа.

Ранее сообщалось, что НАПК перед выборами завершило анализ промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост президента Украины, обнаружив нарушения в 17 отчетах.

РБК-Украина писало, что в государственный бюджет поступило свыше 1,7 миллиона гривен от возврата взносов распорядителями избирательных фондов кандидатов. В частности, фонды кандидатов Анатолия Гриценко и Владимира Зеленского отказались выполнять требования Закона, который обязывает отказаться от взносов лиц, которые не имели права осуществлять такие взносы, поэтому соответствующие материалы относительно выявленных нарушений направили Национальной полиции.