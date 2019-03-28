У НАЗК назвали імена 17 кандидатів у президенти з порушеннями у фінзвітах

Фото: Наталія Корчак (minjust.gov.ua)

Більшість порушень були зафіксовані під час здіснення внесків

Член Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак перед виборами 2019 назвала прізвища 17 кандидатів на пост президента України, у чиїх проміжних фінансових звітах виявлено порушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Як повідомляється, порушення зафіксовані у фінансових звітах про надходження та використання коштів виборчих фондів Анатолія Гриценка, Сергія Тарути, Олександра Вілкула, Володимира Зеленського, Євгенія Мураєва, Юрія Бойка, Ігоря Смешка, Олександра Соловйова, Андрія Садового, Віталія Скоцика, Юрія Кармазіна, Руслана Кошулинського, Юрія Дерев’янка, Віктора Кривенка, Валентина Наливайченка, Сергія Кривоноса, Юлії Тимошенко.

Найпоширенішими серед зафіксованих порушень були здійснення внесків фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг, а також відсутність обов’язкових реквізитів у призначенні платежу.

Раніше повідомлялося, що НАЗК перед виборами завершило аналіз проміжних фінансових звітів кандидатів на пост президента України, виявивши порушення у 17 звітах.

РБК-Україна писало, що до державного бюджету надійшло понад 1,7 мільйона гривень від повернення внесків розпорядниками виборчих фондів кандидатів. Зокрема, фонди кандидатів Анатолія Гриценка та Володимира Зеленського відмовилися виконувати вимоги Закону, який зобов’язує відмовитися від внесків осіб, які не мали права здійснювати такі внески, тому відповідні матеріали щодо виявлених порушень відправлено до Національної поліції.