ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У НАЗК назвали імена 17 кандидатів у президенти з порушеннями у фінзвітах

Новини » Вибори 2019    28.03.2019 - 15:58
У НАЗК назвали імена 17 кандидатів у президенти з порушеннями у фінзвітах
Фото: Наталія Корчак (minjust.gov.ua)

Більшість порушень були зафіксовані під час здіснення внесків

Член Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак перед виборами 2019 назвала прізвища 17 кандидатів на пост президента України, у чиїх проміжних фінансових звітах виявлено порушення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК

Як повідомляється, порушення зафіксовані у фінансових звітах про надходження та використання коштів виборчих фондів Анатолія Гриценка, Сергія Тарути, Олександра Вілкула, Володимира Зеленського, Євгенія Мураєва, Юрія Бойка, Ігоря Смешка, Олександра Соловйова, Андрія Садового, Віталія Скоцика, Юрія Кармазіна, Руслана Кошулинського, Юрія Дерев’янка, Віктора Кривенка, Валентина Наливайченка, Сергія Кривоноса, Юлії Тимошенко.

Найпоширенішими серед зафіксованих порушень були здійснення внесків фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг, а також відсутність обов’язкових реквізитів у призначенні платежу.

У НАЗК назвали імена 17 кандидатів у президенти з порушеннями у фінзвітах

Раніше повідомлялося, що НАЗК перед виборами завершило аналіз проміжних фінансових звітів кандидатів на пост президента України, виявивши порушення у 17 звітах.

РБК-Україна писало, що до державного бюджету надійшло понад 1,7 мільйона гривень від повернення внесків розпорядниками виборчих фондів кандидатів. Зокрема, фонди кандидатів Анатолія Гриценка та Володимира Зеленського відмовилися виконувати вимоги Закону, який зобов’язує відмовитися від внесків осіб, які не мали права здійснювати такі внески, тому відповідні матеріали щодо виявлених порушень відправлено до Національної поліції.

Складено віковий портрет виборців основних кандидатів в президенти ЦВК виявив порушення в роботі банків у ході виборчої кампанії
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко НАПКвыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся