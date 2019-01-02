НАЗК направило до суду протоколи щодо посадовців за порушення строків подання декларації

Ілюстративне фото (nazk.gov.ua)

Зокрема, направлено протокол щодо прокурора Київської місцевої прокуратури №3 Христини Шиліної

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду 6 адміністративних протоколів за недотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо порушення вимог фінансового контролю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як зазначається, було направлено до суду 3 адмінпротоколи стосовно Бориса Шушковського, який перебуваючи на посаді начальника відділу внутрішніх розслідувань, запобігання корупції та державного фінансового моніторингу Міністерства інфраструктури України несвоєчасно подав декларацію за 2015 рік, а також перед та після звільнення.

"Також направлено до суду адмінпротокол стосовно начальника Білоцерківської районної державної лікарні ветеринарної медицини Олега Кондратюка, який при заповненні та поданні декларації зазначив недостовірні відомості, що відрізняються на загальну суму 400 тисяч 608 грн", - йдеться у повідомленні.

Крім того, направлено до суду адмінпротокол стосовно провідного спеціаліста відділу технічного забезпечення управління інформаційних технологій секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Артема Сташкевича та прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 міста Києва Христини Шиліної, які несвоєчасно подали щорічну декларацію.

Нагадаємо, в Україні у вівторок, 1 січня 2019 року, стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в деклараціях чотирьох посадових осіб ознаки кримінального правопорушення, пов'язаного з умисним декларуванням недостовірної інформації.