НАПК направило в суд админпротокол против депутата, которая скрыла катер за миллион

Фото: НАПК (РБК-Украина)

Админпротоколы направлены также в отношении экс-заместителя гендиректора ЧАЭС и еще 9 должностных лиц

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило в суд административный протокол в отношении депутата Запорожского горсовета, которая скрыла приобретение катера стоимостью более миллион гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

В частности, депутат Ольга Ревчук не предоставила в Единый государственный реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с приобретением в собственность водного транспортного средства Monterey boats 2007 года, стоимость которого составляет более 1 млн гривен.

Кроме того, админпротоколы направлены в отношении экс-заместителя гендиректора ЧАЭС и еще 9 должностных лиц.

Так, Евгений Катунин, находясь в должности заместителя гендиректора по кадрам и режиму ГСП "Чернобыльская АЭС", несвоевременно сообщил НАПК о приобретении катера "Finval 475" 2017 года выпуска стоимостью 164 тысяч гривен, а также лодочного двигателя "Yamaha F70 AETL" стоимостью более 255 тысяч гривен.

В отношении главы Луцкой РГА Тараса Яковлева также составлен протокол. Чиновник, уволившись в 2017 году с должности первого заместителя городского главы, несвоевременно подал декларацию после увольнения.

Кроме того, согласно данным НАПК, нарушили без уважительных причин сроки подачи деклараций должностные лица Главного управления ГФС в Киеве, Одесской таможни ГФС, государственный регистратор городского управления юстиции и бывшее должностное лицо управления обеспечения деятельности постоянных комиссий Киевсовета.

Как писало РБК-Украина ранее, в НАПК отмечали, что несмотря на военное положение в ряде регионов Украины, военнослужащие и другие субъекты декларирования должны своевременно подавать декларации.

Напомним, НАПК выявило признаки уголовного преступления в бездействии семи должностных лиц, не подавших декларации.

Добавим также, всего с начала этого года агентство направило в правоохранительные органы 134 обоснованные выводы о непредоставлении должностными лицами е-деклараций.