НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо депутата, яка приховала катер за мільйон

Фото: НАЗК (РБК-Україна)

Адмінпротоколи направлені також щодо екс-заступника гендиректора ЧАЕС та ще 9 посадовців

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду адміністративний протокол стосовно депутата Запорізької міськради, яка приховала придбання катеру за понад мільйон гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Зокрема, депутат Ольга Ревчук не подала до Єдиного державного реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у зв’язку з набуттям у власність водного транспортного засобу Monterey boats 2007 року, вартість якого складає понад 1 мільйон гривень.

Крім того, адмінпротоколи направлені щодо екс-заступника гендиректора ЧАЕС та ще 9 посадовців.

Так, Євген Катунін, перебуваючи на посаді заступника гендиректора з кадрів та режиму ДСП "Чорнобильська АЕС", несвоєчасно повідомив НАЗК про придбання катера "Finval 475" 2017 року випуску вартістю 164 тисячі гривень, а також човнового двигуна "Yamaha F70 AETL" вартістю понад 255 тисяч гривень.

Стосовно голови Луцької РДА Тараса Яковлева також складено протокол. Чиновник, звільнившись у 2017 році з посади першого заступника Луцького міського голови, несвоєчасно подав декларацію після звільнення.

Крім того, відповідно до даних НАЗК, порушили без поважних причин строки подання декларацій посадовці Головного управління ДФС у Києві, Одеської митниці ДФС, державний реєстратор Луцького міського управління юстиції та колишня посадова особа управління забезпечення діяльності постійних комісій Київради.

Як писало РБК-Україна раніше, у НАЗК наголошували, що незважаючи на воєнний стан у ряді регіонів України, військовослужбовці та інші суб'єкти декларування повинні своєчасно подавати декларації.

Нагадаємо, НАЗК виявило ознаки кримінального злочину в бездіяльності семи посадових осіб, які не подали декларації.

Додамо також, усього з початку цього року агентство направило до правоохоронних органів 134 обґрунтовані висновки щодо ненадання посадовими особами е-декларацій.