НАПК направило в суд 7 протоколов в отношении чиновников МВД

Трое чиновников МВД несвоевременно подали уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд еще 7 протоколов об административных правонарушениях за несвоевременное представление электронных деклараций в Министерстве внутренних дел (МВД) Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.

Как отмечается, трое должностных лиц МВД несвоевременно подали уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии, вследствие получения дохода на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Также было составлено 2 протокола в отношении должностных лиц МВД, которые несвоевременно подали без уважительных причин ежегодные декларации за 2017 год, а также 2 протокола в отношении бывших служащих министерства, которые несвоевременно подали декларации перед увольнением.

"Такие нарушения влекут за собой ответственность, предусмотренную частью первой статьи 172-6 Куоап", - говорится в сообщении.

Отметим, что автоматический модуль контроля деклараций может быть запущен со следующего года.

Также добавим, что ранее НАПК внесло предписание председателю Антимонопольного комитета Украины Юрию Терентьеву.