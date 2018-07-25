НАПК внесло предписание председателю Антимонопольного комитета Украины

Ведомство требует провести служебные расследования

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на своем заседании приняло решение о включении еще трех предписаний о нарушении требований антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Предписания внесены председателю Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрию Терентьеву в отношении должностного лица АМКУ Татьяны Моркотенко и и. о. главы Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области Василию Саранче в отношении чиновника управления Дмитрия Бондаренко.

"Установлено, что должностное лицо Антимонопольного комитета не передало принадлежащие ему корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней после назначения на должность, а служащий территориального органа Госгеокадастра заключил договор управления корпоративными правами с физическим лицом, которое не зарегистрировано субъектом предпринимательской деятельности, что является нарушением требований статьи 36 закона", - сообщают в НАПК.

Ведомство требует провести служебные расследования и рассмотреть вопрос о привлечении виновных к установленной законом ответственности.

Кроме этого, директору ООО "ФФУ Продакшн" Андрею Бондаренко внесено предписание в связи с невыполнением требований НАПК о предоставлении информации и документов.

ООО "ФФУ Продакшн" не предоставило в полном объеме информацию и копии документов на запрос Нацагентства, отправленный с целью выяснения изложенных в сообщении одной из общественных организаций обстоятельств относительно возможных нарушений нардепом Украины Андреем Павелко требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности.

Такие действия являются нарушением требований части четвертой статьи 12 закона Украины "О предотвращении коррупции". Согласно предписанию, НАПК требует предоставить запрашиваемую информацию и копии документов. Как напоминают в ведомстве, предписания Нацагентства являются обязательными к исполнению.

Напомним, 20 июня НАПК внесло предписание министру образования и науки Лилии Гриневич, а также директору концерна "Укроборонпром" Павлу Букину и командиру воинской части 3043 Национальной гвардии Украины Павлу Босому.