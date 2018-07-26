НАЗК направило до суду 7 протоколів щодо посадовців МВС
Троє посадовців МВС несвоєчасно подали повідомлення про суттєві зміни в майновому стані
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду ще 7 протоколів про адміністративні правопорушення через несвоєчасне подання електронних декларацій у Міністерстві внутрішніх справ (МВС) України. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
Як зазначається, троє посадовців МВС несвоєчасно подали повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, внаслідок отримання доходу на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Також було складено 2 протоколи стосовно посадових осіб МВС, які несвоєчасно подали без поважних причин щорічні декларації за 2017 рік, а також 2 протоколи стосовно колишніх службовців міністерства, які несвоєчасно подали декларації перед звільненням.
"Такі порушення тягнуть за собою відповідальність, передбачену частиною першою статті 172-6 КУпАП", - йдеться у повідомленні.
Відзначимо, що автоматичний модуль контролю декларацій може бути запущений з наступного року.
Також додамо, що раніше НАЗК внесло припис голові Антимонопольного комітету України Юрію Терентьєву.