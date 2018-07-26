НАЗК направило до суду 7 протоколів щодо посадовців МВС

Троє посадовців МВС несвоєчасно подали повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду ще 7 протоколів про адміністративні правопорушення через несвоєчасне подання електронних декларацій у Міністерстві внутрішніх справ (МВС) України. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Як зазначається, троє посадовців МВС несвоєчасно подали повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, внаслідок отримання доходу на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Також було складено 2 протоколи стосовно посадових осіб МВС, які несвоєчасно подали без поважних причин щорічні декларації за 2017 рік, а також 2 протоколи стосовно колишніх службовців міністерства, які несвоєчасно подали декларації перед звільненням.

"Такі порушення тягнуть за собою відповідальність, передбачену частиною першою статті 172-6 КУпАП", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що автоматичний модуль контролю декларацій може бути запущений з наступного року.

Також додамо, що раніше НАЗК внесло припис голові Антимонопольного комітету України Юрію Терентьєву.