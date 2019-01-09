НАПК направило в суд 7 админпротоколов в отношении двух должностных лиц

Иллюстративное фото (nazk.gov.ua)

Админпротоколы направлены в отношении Олега Савенко и Егора Ерошко за несоблюдение требований ЗУ "О предотвращении коррупции"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило (НАПК) в суд 7 админпротоколов за несоблюдение требований ЗУ "О предотвращении коррупции" двумя должностными лицами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, 6 админпротоколов направлено в суд в отношении главного врача Полесской центральной районной больницы Олега Савенко, который во время реализации служебных полномочий не сообщил о наличии у него реального конфликта интересов, возникшего в связи с премированием его жены, и в дальнейшем совершал действия и принимал решения в условиях реального конфликта интересов.

"Ответственность за несообщение лицом о наличии у нее реального конфликта интересов и совершения действий или принятия решений в условиях конфликта интересов предусмотрена ч. 1 и 2, ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Кроме того, направлено в суд админпротокол в отношении Егора Ерошко, который во время пребывания на должности первого заместителя начальника Главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Одесской области одновременно был руководителем предприятия, что имеет целью получение прибыли.

"Указанные действия содержат признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена ч. 2, ст. 172-4 КУоАП", - добавили в ведомстве.

Напомним, НАПК внесло 4 предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона, в частности, первому вице-премьер-министру Украины - министру экономического развития и торговли Степану Кубиву.

РБК-Украина писало, что НАПК обнародовало топ-перечень выявленных признаков нарушений антикоррупционного законодательства за декабрь прошлого года. Возглавил рейтинг нардеп Евгений Геллер.