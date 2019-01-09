НАЗК направило до суду 7 адмінпротоколів щодо двох посадовців

Ілюстративне фото (nazk.gov.ua)

Адмінпротоколи направлені щодо Олега Савенка та Єгора Єрошка за недотримання вимог ЗУ "Про запобігання корупції"

Національне агентство з питань запобігання корупції направило (НАЗК) до суду 7 адмінпротоколів за недотримання вимог ЗУ "Про запобігання корупції" двома посадовцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як зазначається, 6 адмінпротоколів направлено до суду стосовно головного лікаря Поліської центральної районної лікарні Олега Савенка, який під час реалізації службових повноважень не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів, що виник у зв’язку з преміюванням його дружини, та в подальшому вчиняв дії та приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів.

"Відповідальність за неповідомлення особою про наявність у неї реального конфлікту інтересів та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів передбачена ч. 1 та 2, ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, направлено до суду адмінпротокол стосовно Єгора Єрошка, який під час перебування на посаді першого заступника начальника Головного управління Державної служби України з питань праці в Одеській області водночас був керівником підприємства, що має на меті одержання прибутку.

"Вказані діяння містять ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена ч. 2, ст. 172-4 КУпАП", - додали у відомстві.

Нагадаємо, НАЗК внесло 4 приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону, зокрема, першому віце-прем’єр-міністру України - міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву.

Також РБК-Україна писало, що НАЗК оприлюднило топ-перелік виявлених ознак порушень антикорупційного законодавства за грудень минулого року. Очолив рейтинг нардеп Євгеній Гєллєр.