НАПК направило в суд 15 протоколов об админнарушениях

Фото: портал НАПК для е-деклараций (УНИАН)

Админпротоколы касаются, в частности, несоблюдения требований по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд 15 административных протоколов за несоблюдение требований закона Украины "О предотвращении коррупции" относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы НАПК.

Как отмечается, четыре админпротокола направили в суд в отношении и.о. генерального директора "Украинского агентства по авторским и смежным правам" Дмитрия Костюка, который от имени организации с собой, как физическим лицом - работником указанной организации, заключил договор беспроцентного займа на сумму 3,53 млн гривен и 340 тыс. гривен.

Кроме того, направлены в суд четыре админпротокола в отношении секретаря Михайловского сельского совета Николаевской области Галины Маркиной, которая голосовала за предоставление самой себе премий в размере 50% и 100%. А главный врач Згуровской центральной районной больницы Василий Моцюк подписал приказ о предоставлении надбавки своей подчиненной - собственной жене, которая работает врачом-статистиком. В отношении него также направлены в суд 4 админпротокола.

Депутат Лисичанского городского совета Павел Кириллов голосовал за продажу ему земельного участка для эксплуатации комплекса пекарни и ангара. В отношении депутата направлен в суд админпротокол.

Кроме того, НАПК установило, что государственный эксперт службы по вопросам безопасности в военной сфере Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Иван Мартыненко и чиновник Апелляционного суда Киевской области Артем Попсуй скрыли факт совместительства. Госэксперт скрыл, что параллельно занимал должность директора Мокрокалигирского психоневрологического интерната, а чиновник Апелляционного суда по совместительству работал директором общества "ДомАрт". В отношении этих лиц также направлены админпротоколы в суд.

Указанные действия содержат признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-4 КУоАП (Нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности).

Напомним, НАПК направило в суд 14 админпротоколов по фактам нарушений установленных законом сроков представления деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в октябре зафиксировало 112 нарушений антикоррупционного законодательства.