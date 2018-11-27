НАЗК направило до суду 16 адмінпротоколів щодо депутатів та прокурорів

Фото: портал НАЗК для е-декларацій (УНІАН)

Протоколи, зокрема, стосуються невчасного повідомлення про зміни у майновому стані

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду 16 адмінпротоколів через порушення термінів подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані. Про це передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби НАЗК.

Так, 8 протоколів складено стосовно 5-ти осіб за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення НАЗК про суттєві зміни у майновому стані.

Зокрема, депутат Київської міської ради Ігор Галайчук не подав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку з набуттям у власність Audi A8 2017 року випуску вартістю 2,4 млн гривень.

Щодо першого заступника голови Херсонської обласної ради Василя Зеленчука НАЗК склало 4 адмінпротоколи. Він також не повідомив про суттєві зміни у майновому стані.

Директор Департаменту досліджень і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства Антимонопольного комітету України Тетяна Кулішова не повідомила НАЗК про отримання доходу від відчуження нерухомого майна, що становить 117,5 тис.гривен.

Крім цього, директор Департаменту інформаційно-комунікативних технологій виконавчого органу КМДА Юрій Назаров не повідомив про отримання доходу у майже 1,4 млн грн у зв’язку з анулюванням його банківського боргу.

Як зазначається, для кожного випадку отримання доходу або придбання майна окреме повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування подається у десятиденний строк з моменту набуття права власності.

За результатами здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій Національне агентство склало 8 протоколів про адміністративні правопорушення.

Зокрема, за несвоєчасне подання декларацій протоколи складені стосовно депутата Бучанської міської ради сьомого скликання, прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 міста Києва, прокурора управління представництва інтересів громадянина або держави в суді прокуратури міста Києва. Відповідальність за це передбачена частиною першою статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, напередодні НАЗК направило до суду 15 адміністративних протоколів через недотримання вимог закону України "Про запобігання корупції" щодо конфлікту інтересів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Національне агентство з питань запобігання корупції у жовтні зафіксувало 112 порушень антикорупційного законодавства.