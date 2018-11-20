НАПК направило в суд 14 админпротоколов за нарушение сроков декларирования

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Составления протокола является основанием для производства по делу об административном правонарушении

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд 14 админпротоколов по фактам нарушений установленных законом сроков представления деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. Решения принятые на заседании Национального агентства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, 12 протоколов об административных правонарушениях составлены по результатам осуществления контроля за своевременностью представления деклараций.

Так, за несвоевременное представление деклараций составлено 5 протоколов в отношении депутатов Козинского поселкового совета седьмого созыва, а 4 протокола - в отношении бывших судей Подольского районного суда города Киева и апелляционного суда Херсонской области.

"Также несвоевременно без уважительных причин декларации подали старший государственный инспектор отдела таможенного оформления № 6 таможенного поста "Борисполь-аэропорт" Киевской таможни ГФС и глава Лесниковского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, в отношении заместителя начальника Дунайского бассейнового управления водных ресурсов Государственного агентства водных ресурсов Украины Светланы Гуньковской в суд направлено 2 протокола. Один из них - за несвоевременное представление декларации, а другой - за несообщение Национального агентства о существенных изменениях в имущественном состоянии по факту приобретения в собственность объекта недвижимого имущества (квартиры) стоимостью 543917 грн.

Национальное агентство установило, что прокурор Ахтырской местной прокуратуры Сумской области Виктория Панченко несвоевременно сообщила о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с получением разового дохода в размере 90130,80 грн в виде выплаты в межрасчетный период за ежегодный отпуск, материальную помощь на оздоровление и для решения социально-бытовых вопросов по месту осуществления трудовой деятельности

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в октябре зафиксировало 112 нарушений антикоррупционного законодательства.

Также НАПК сообщил в полицию о случаях представления недостоверной информации о доходах и умышленное непредставление деклараций девятью чиновниками.