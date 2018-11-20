НАЗК направило до суду 14 адмінпротоколів за порушення термінів декларування

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Складення протоколу є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду 14 адмінпротоколів за фактами порушень встановлених законом термінів подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані. Рішення прийняті на засіданні Національного агентства, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як зазначається, 12 протоколів про адміністративні правопорушення складені за результатами здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій.

Так, за несвоєчасне подання декларацій складено 5 протоколів стосовно депутатів Козинської селищної ради сьомого скликання, а 4 протоколи - стосовно колишніх суддів Подільського районного суду міста Києва та апеляційного суду Херсонської області.

"Також несвоєчасно без поважних причин декларації подали старший державний інспектор відділу митного оформлення № 6 митного поста "Бориспіль-аеропорт" Київської митниці ДФС та голова Лісниківської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, стосовно заступника начальника Дунайського басейнового управління водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів України Світлани Гуньковської до суду направлено 2 протоколи. Один з них - за несвоєчасне подання декларації, а інший - за неповідомлення Національного агентства про суттєві зміни у майновому стані за фактом набуття у власність об’єкта нерухомого майна (квартири) вартістю 543917 грн.

Також Національне агентство встановило, що прокурор Охтирської місцевої прокуратури Сумської області Вікторія Панченко несвоєчасно повідомила про суттєві зміни в майновому стані у зв’язку з отриманням разового доходу в розмірі 90130,80 грн у вигляді виплати у міжрозрахунковий період за щорічну відпустку, матеріальну допомогу на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань за місцем здійснення трудової діяльності.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції у жовтні зафіксувало 112 порушень антикорупційного законодавства.

Також НАЗК повідомило у поліцію про випадки подання недостовірної інформації про доходи та умисне неподання декларацій дев'ятьма чиновниками.