НАПК через суд требует разорвать контракт Витренко с "Нафтогазом"

Сообщается, что ранее НАПК выявило, что подписание контракта с Витренко нарушает положения закона о предотвращении коррупции, поскольку тот ранее работал в должности замминистра энергетики и исполнял обязанности главы министерства, при этом воздействуя на "Нафтогаз".

После этого НАПК направляло предписания в Кабинет министров и в наблюдательный совет "Нафтогаза" с требованием разорвать контракт, но этого до сих пор не произошло.

"Именно поэтому НАПК обратилось в суд для прекращения трудового договора с руководителем компании, как это предусмотрено упомянутым законом (п.2 ст. 26)", - говорится в сообщении.

При этом в агентстве подчеркивают, что представители правительства и сам Витренко подчеркивали необходимость подачи такого иска, хотя устранить нарушение в случае конфликта интересов обязаны и без решения суда.

Кроме того, главе наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд направили письмо с разъяснением, как набсовет должен устранить нарушение закона.