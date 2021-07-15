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НАЗК через суд вимагає розірвати контракт Вітренка з "Нафтогазом"

Автор: РБК-Україна

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) звернулося до Шевченківського райсуду Києва з позовом про розрив контракту між НАК "Нафтогаз України" і головою правління Юрієм Вітренком. Свою вимогу агентство пояснює тим, що раніше виявлені порушення не були усунені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАЗК.

Повідомляється, що раніше НАЗК виявило, що підписання контракту з Вітренком порушує положення закону про запобігання корупції, оскільки той раніше працював на посаді заступника міністра енергетики та виконував обов'язки глави міністерства, при цьому впливаючи на "Нафтогаз".

Після цього НАЗК направляло приписи до Кабінету міністрів і наглядовій раді "Нафтогазу" з вимогою розірвати контракт, але цього досі не сталося.

"Саме тому НАЗК звернулося до суду для припинення трудового договору з керівником компанії, як це передбачено згаданим законом (п.2 ст. 26)", - йдеться в повідомленні.

При цьому в агентстві підкреслюють, що представники уряду і сам Вітренко підкреслювали необхідність подання такого позову, хоча усунути порушення в разі конфлікту інтересів зобов'язані й без рішення суду.

Крім того, голові наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд направили лист з роз'ясненням, як наглядова рада має усунути порушення закону.

Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд Києва заблокував обидва приписи з вимогою звільнити Вітренка.

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Юрій ВітренкоНАПКНафтогаз України