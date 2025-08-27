У Німеччині уряд презентував законопроєкт про "полегшений призов" до армії

Уряд Німеччини 27 серпня ухвалив законопроєкт про так званий "полегшений призов", який має на меті сприяти збільшенню армії країни. Законопроєкт ще повинен пройти Бундестаг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як зазначається, закон "залишає двері" для відновлення військової служби за призовом, яка була призупинена на невизначений термін у 2011 році. Зараз Німеччина планує мати найбільшу конвенціональну армію у Європі з огляду на загрозу, яку становить Росія.

Схема так званого "полегшеного призову" дозволить подвоїти кількість навчених резервістів до 200 тисяч. Також вона повинна заохотити багатьох добровольців продовжити військову кар'єру.

"Усі 18-річні чоловіки з наступного року отримають обов'язкову анкету, призначену для оцінки їхньої придатності до військової служби та зацікавленості в ній. Жінки також можуть заповнювати анкету, але не зобов'язані", - сказано у повідомленні.

При цьому документ може мати труднощі під час проходження Бундестагу. Ключовий член парламентської коаліції, консервативний блок ХДС/ХСС, вважає, що без відновлення обов'язкової військової служби Німеччина не зможе задовольнити оборонні потреби. А чекати, коли схема "полегшеного призову" продемонструє ефективність - просто немає часу.

Соціал-демократична партія Німеччини, молодший партнер в коаліції, навпаки вважає, що відновлювати обов'язкову військову службу не потрібно. Натомість потрібно впровадити низку пільг для військових, що забезпечить приток добровольців до Бундесверу.