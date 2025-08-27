Німеччина значно посилить армію через російську загрозу

Німеччина готує законопроект про військову службу, який може повернути обов'язковий призов. Влада прагне збільшити чисельність армії на тлі загроз з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Кабінет канцлера Німеччини Фрідріха Мерца 27 серпня схвалить законопроєкт, спрямований на посилення набору до збройних сил. Цей крок пов'язаний з новими загрозами безпеці після вторгнення Росії в Україну.

Військова служба поки що залишиться добровільною, але в проєкті передбачено можливість відновлення обов'язкового призову в разі нестачі особового складу. Це стане зворотним кроком до рішення 2011 року, коли призов було припинено. Закон може набути чинності вже в січні після схвалення парламентом.

Мета реформи

Документ передбачає збільшення чисельності військ приблизно на 180 тисяч - до 460 тисяч осіб. З них щонайменше 260 тисяч мають становити чинні військовослужбовці та близько 200 тисяч резервістів.

Згідно з планом, 18-річні чоловіки будуть зобов'язані заповнювати анкету про стан здоров'я, навички та готовність до служби. Це має стимулювати інтерес до Бундесверу.

Оптимізм Міноборони

Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що уряд розраховує зробити військову службу досить привабливою, щоб уникнути обов'язкового призову.

"Це не про те, щоб відправляти когось на передову, зовсім навпаки", - сказав він в інтерв'ю Deutschlandfunk. "Сильний Бундесвер у складі НАТО сприяє стримуванню, щоб ніхто не повинен був іти на війну. Йдеться про те, щоб відлякати тих, хто може на нас напасти".

Пріоритет канцлера Мерца

З моменту вступу на посаду в травні Мерц зробив посилення збройних сил одним із головних пріоритетів. Він пообіцяв перетворити Бундесвер на найпотужнішу звичайну армію Європи.

Коаліція ХДС/ХСС і СДПН фактично вивела оборонні видатки з-під дії бюджетних обмежень. Однак брак кадрів і низький інтерес молоді до служби в армії залишаються проблемою.

Дискусії навколо закону

Щоб підкреслити значущість реформи, засідання уряду відбудеться не у відомстві канцлера, а в міністерстві оборони - вперше з 1992 року.

Однак не всі союзники Мерца задоволені проєктом. Частина консерваторів вимагала, щоб призов автоматично поновлювався в разі провалу добровільної моделі.

Депутат Бундестагу від блоку ХДС/ХСС Томас Ерндль заявив, що домагатиметься поправок. "Ми не дозволимо ухвалити закон без істотних змін", - зазначив він у коментарі газеті Tagesspiegel.

"Бундесвер повинен чітко визначити, скільки людей йому потрібно для виконання завдань, і отримати саме цю кількість - не більше і не менше".