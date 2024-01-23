Напханий камерами та КамАЗами. Партизани влаштували вилазку на аеродром у Джанкої

Партизани влаштували вилазку на аеродром російських окупантів у Джанкої (Крим). Він напханий камерами та КамАЗами, автомобілі, що заїжджають, ретельно перевіряються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "Атеш".

"Наші агенти пройшлися навколо всієї території аеродрому. Примітно, що військовий об'єкт вкрай ретельно охороняється силами окупантів. Все частіше туди завозять особовий склад із місцевого вокзалу", - йдеться у повідомленні.

Також агенти "Атеш" зафіксували велику кількість РК КамАЗів при в'їзді на територію аеродрому.

"Так само туди завозять для транспортування бойові машини піхоти. Машини на КПП, який усеяний камерами, перевіряються по 30 хвилин мінімум і тільки тоді можуть заїжджати на територію", - кажуть партизани, зазначивши, що змогли зафіксувати цивільні машини з вищим складом, які не перевірялися.

Ситуація у районі Джанкоя

Російські війська, ймовірно, побоюючись контрнаступу українських сил, перекидають значні ресурси у Джанкой. Крім того, нещодавно партизани зафіксували колону старої військової техніки у с. Оріхівка (Крим), яка рухалася у бік Джанкоя.

Крім того, у російських окупантів великі проблеми з мобілізованими росіянами, які прибувають до Криму. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення саме в Джанкої. Саме з цієї причини наприкінці жовтня до міста звезли підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів.