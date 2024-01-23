Напичкан камерами и КамАЗами. Партизаны устроили вылазку на аэродром в Джанкое

Партизаны устроили вылазку на аэродром российских оккупантов в Джанкое (Крым). Он напичкан камерами и КамАЗами, заезжающие автомобили тщательно проверяются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "Атеш".

"Наши агенты прошлись вокруг всей территории аэродрома. Примечательно, что военный объект крайне тщательно охраняется силами оккупантов. Все чаще туда завозят личный состав с местного вокзала", - говорится в сообщении.

Также агенты "Атеш" зафиксировали большое количество Обильное количество КамАЗов при въезде на территорию аэродрома.

"Так же туда завозят для транспортировки боевые машины пехоты. Машины на КПП, который усеян камерами, проверяются по 30 минут минимум и только тогда могут заезжать на территорию", - говорят партизаны, отметив, что смогли зафиксировать гражданские машины с высшим составом, которые не проверялись.

Ситуация в районе Джанкоя

Российские войска, вероятно, опасаясь контрнаступления украинских сил, перебрасывают значительные ресурсы в Джанкой. Кроме того, недавно партизаны зафиксировали колонну старой военной техники в с. Ореховка (Крым), которая двигалась в сторону Джанкоя.

Кроме того, у российских оккупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в Крым. Зафиксированы несколько случаев их исчезновения именно в Джанкое. Именно по этой причине в конце октября в город свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава оккупантов.