"Напевно, це бойові комарі". У ЗСУ висміяли "атаку" БПЛА на Севастополь

Представник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк висміяла звинувачення росіян щодо причетності безпілотників ЗСУ до "атаки" на окупований Севастополь. Вона припустила, що це були бойові комарі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що у командуванні уважно стежать за тим, що відбувається, оскільки це перебуває у їхній зоні відповідальності.

Нагадаємо, сьогодні вранці в окупованому Севастополі заявили про "атаку" безпілотників. Її нібито "відбивали" кораблі Чорноморського флоту. У зв'язку з інцидентом, за інформацією російських ЗМІ, рейд через бухту в місті був тимчасово закритий для поромів та катерів.

Також ми писали, що 27 жовтня окупаційна влада Криму заявила про удар безпілотника по Балаклавській ТЕС.

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