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"Наверное, это боевые комары". В ВСУ высмеяли "атаку" БПЛА на Севастополь

Фото: в ВСУ высмеяли "атаку" БПЛА на Севастополь (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк высмеяла обвинения россиян относительно причастности беспилотников ВСУ к "атаке" на оккупированный Севастополь. Она предположила, что это могли быть боевые комары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что в командовании внимательно следят за происходящим, поскольку это находится в их зоне ответственности.


Напомним, сегодня утром в оккупированном Севастополе заявили об "атаке" беспилотников. Ее якобы "отбивали" корабли Черноморского флота. В связи с инцидентом, по информации российских СМИ, рейд через бухту в городе был временно закрыт для паромов и катеров.

Также мы писали, что 27 октября оккупационные власти Крыма заявили об ударе беспилотника по Балаклавской ТЭС.

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