"Наверное, это боевые комары". В ВСУ высмеяли "атаку" БПЛА на Севастополь

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк высмеяла обвинения россиян относительно причастности беспилотников ВСУ к "атаке" на оккупированный Севастополь. Она предположила, что это могли быть боевые комары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что в командовании внимательно следят за происходящим, поскольку это находится в их зоне ответственности.

Напомним, сегодня утром в оккупированном Севастополе заявили об "атаке" беспилотников. Ее якобы "отбивали" корабли Черноморского флота. В связи с инцидентом, по информации российских СМИ, рейд через бухту в городе был временно закрыт для паромов и катеров.

Также мы писали, что 27 октября оккупационные власти Крыма заявили об ударе беспилотника по Балаклавской ТЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.