Напередодні виборів. Китай закликав народ Тайваню сприяти "мирному возз'єднанню"

Глава управління Китаю у справах Тайваню Сон Тао закликав народ острова сприяти процесу "мирного возз’єднання", заявивши, що це нібито спільне бажання людей по обидва боки Тайванської протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters .

Повідомлення Сон Тао, яке надійшло менш ніж за два тижні до президентських і парламентських виборів у Тайвані 13 січня, слідує за словами президента КНР Сі Цзіньпіна в його передноворічній промові про те, що "возз’єднання Китаю з Тайванем є неминучим".

Сон Тао сказав, що народ Тайваню повинен "сприяти відносинам між протокою, щоб повернутися на правильний шлях мирного розвитку, і сприяти процесу мирного возз'єднання батьківщини".

Уряд Тайваню відкидає претензії Китаю на суверенітет. Як правляча Демократична прогресивна партія, так і найбільша опозиційна партія Гоміньдан кажуть, що тільки народ Тайваню може вирішити своє майбутнє.

Китай запропонував Тайваню модель автономії "одна країна, дві системи", але жодна основна партія острівної держави не підтримує цю ідею.

Конфлікт Тайваню та Китаю

Пекін розглядає острів Тайвань як "сепаратистську провінцію" і намагається відновити над нею повний контроль. Однак Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Сполучені Штати надають військову допомогу Тайваню. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном і Пекіном.

Нещодавно Тайвань повідомив про відновлення китайської військової активності поблизу острова. Дев'ять літаків Китаю та кілька кораблів перетнули середину протоки, яка служить умовним кордоном.

Наприкінці грудня китайський лідер Сі Цзіньпін заявив про неминуче "возз'єднання" Тайваню з материковим Китаєм і пообіцяв рішуче протидіяти будь-яким спробам "відділення" острова від КНР.