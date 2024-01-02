В преддверии выборов. Китай призвал народ Тайваня способствовать "мирному воссоединению"

Глава Управления Китая по делам Тайваня Сон Тао призвал народ острова способствовать процессу "мирного воссоединения", заявив, что это якобы общее желание людей с обеих сторон Тайванского пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщение Сон Тао, поступившее менее чем за две недели до президентских и парламентских выборов в Тайване 13 января, следует за словами президента КНР Си Цзиньпина в его предновогодней речи о том, что "воссоединение Китая с Тайванем является неизбежным".

Сон Тао сказал, что народ Тайваня должен "способствовать отношениям между проливом, чтобы вернуться на правильный путь мирного развития, и способствовать процессу мирного воссоединения родины".

Правительство Тайваня отвергает претензии Китая на суверенитет. Как правящая Демократическая прогрессивная партия, так и самая оппозиционная партия Гоминьдан говорят, что только народ Тайваня может решить свое будущее.

Китай предложил Тайваню модель автономии "одна страна, две системы", но ни одна основная партия островного государства не поддерживает эту идею.

Конфликт Тайваня и Китая

Пекин рассматривает остров Тайвань как "сепаратистскую провинцию" и пытается восстановить над ним полный контроль. Однако Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

Соединенные Штаты оказывают военную помощь Тайваню. На фоне этого обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

Недавно Тайвань сообщил о возобновлении китайской военной активности вблизи острова. Девять самолетов Китая и несколько кораблей пересекли середину пролива, который служит условной границей.

В конце декабря китайский лидер Си Цзиньпин заявил о неизбежном "воссоединении" Тайваня с материковым Китаем и пообещал решительно противодействовать любым попыткам "отделения" острова от КНР.