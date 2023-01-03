Напередодні нового року ЗСУ атакували окупантів у Херсонській області: РФ втратила до півтисячі солдатів
Українські військові напередодні нового року завдали потужного удару по російських окупантах у Херсонскій області. Внаслідок дій наших захисників багато солдатів ворога було знищено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Так, було підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 31 грудня 2022 року живої сили та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області.
"Втрати РФ склали близько 500 військовослужбовців пораненими та вбитими", - зазначили у Генштабі.
Окрім цього, вказується, що 1 січня 2023 року ЗСУ атакували особовий складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області, кількість втрат ворога - уточнюється.
Нагадаємо, українські військові 31 грудня 2022 року атакували район зосередження росіян у Макіївці.
Детальніше читайте у матеріалі "Пряме влучення і багато 200-х: що відомо про удар по окупантах у Макіївці".
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