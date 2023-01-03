В канун нового года ВСУ атаковали оккупантов в Херсонской области: РФ потеряла до полтысячи солдат

Украинские военные в канун нового года нанесли мощный удар по российским оккупантам в Херсонской области. В результате действий наших защитников много солдатов врага были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Кроме этого, указывается, что 1 января 2023 подразделения ВСУ атаковали личный состав российских оккупантов в районе населенного пункта Федоровка Херсонской области, количество потерь врага - уточняется.

"Потери РФ составили около 500 военнослужащих ранеными и убитыми", - отметили в Генштабе.

Так, было подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны Украины 31 декабря 2022 живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области.

Напомним, украинские военные 31 декабря 2022 атаковали район сосредоточения россиян в Макеевке.

Подробнее читайте в материале "Прямое попадание и многие 200-е: что известно об ударе по оккупантам в Макеевке".

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