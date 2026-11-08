Нападника з Кракова кілька разів оперували, його стан критичний

Двоє поліцейських, поранених під час затримання нападника в Кракові, перенесли операції і перебувають у стабільному стані. Сам стрілець після кількох операцій у стабільному, але дуже критичному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , якому дані надав речник Малопольського воєводського управління.

Після півночі 8 листопада у воєводському управлінні повідомили, що поранені поліцейські прооперовані і їхній стан стабільний. Міністр юстиції Польщі закликав здати кров для одного з правоохоронців.

Прем'єр Дональд Туск назвав поліцейських Якуба Куліка та Артура Моранського справжніми героями. За його словами, вони, ймовірно, врятували багато життів, ризикуючи власними.

Міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський наголосив, що поліція запобігла значно більшій кількості жертв: правоохоронці відкрили вогонь по нападнику лише через три хвилини після першого повідомлення.

24-річний стрілець переніс кілька операцій. Його стан стабільний, але дуже критичний. На відео з місця видно, як він падає після перестрілки з поліцейськими.