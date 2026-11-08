Нападавшего из Кракова несколько раз оперировали, его состояние критическое

Двое полицейских, раненых при задержании нападающего в Кракове, перенесли операции и находятся в стабильном состоянии. Сам стрелок после нескольких операций находится в стабильном, но очень критическом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , которому данные предоставил спикер Малопольского воеводского управления.

После полуночи 8 ноября в воеводском управлении сообщили, что раненые полицейские прооперированы и их состояние стабильное. Министр юстиции Польши призвал сдать кровь одному из правоохранителей.

Премьер Дональд Туск назвал полицейских Якуба Кулика и Артура Моранского настоящими героями. По его словам, они, вероятно, спасли многие жизни, рискуя собственными.

Министр внутренних дел Марцин Кервинский подчеркнул, что полиция предотвратила значительно большее количество жертв: правоохранители открыли огонь по нападавшему всего через три минуты после первого сообщения.

24-летний стрелок перенес несколько сделок. Его состояние стабильное, но очень критическое. На видео с места видно, как он падает после перестрелки с полицейскими.