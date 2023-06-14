Нападник "Вегаса" став MVP Кубка Стенлі: канадець повторив досягнення Гретцкі

Конн Смайт Трофі хокеїсту, який найкраще себе проявив у плей-офф сезону 2022/23 Національної хокейної ліги, отримав вінгер "Вегас Голден Найтс" Джонатан Оді-Маршессо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

32-річний фланговий нападник став одним із ковалів тріумфу невадців у Кубку Стенлі. Загалом канадець набрав 25 очок у плей-офф, зігравши 22 поєдинки.

Оді-Маршессо закинув 13 шайб і віддав 12 результативних передач. Більше в плей-офф набрав лише капітан "Вегаса" Джек Айкел – 26 пунктів (6+20). У вирішальному п'ятому матчі фінальної серії лауреат відзначився асистом на Хейга.

Оді-Маршессо повторив унікальне досягнення легендарного Вейна Гретцкі. "Великий" був останнім MVP плей-офф, який не був обраний на драфті НХЛ. Культовий хокеїст двічі брав Конн Смайт Трофі (1985, 1988).

Хто такий Джонатан Оді-Маршессо

Уродженець провінції Квебек, на юніорському рівні виступав за "Квебек Ремпартс". Перший професіональний контракт підписав із фарм-клубом "Нью-Йорк Рейнджерс" – "Коннектікут Вейл", що змагається в Американській хокейній лізі.

Перед сезоном 2012/13 підписав контракт новачка з "Коламбусом". Дебютував на рівні НХЛ 31 січня 2013-го, а через рік був обміняний у "Тампу-Бей". Сезон 2016/17 провів у складі "Флориди", а до лав "Вегаса" перебрався після драфту розширення в 2017 році.

Нинішній сезон – шостий поспіль для Оді-Маршессо в складі "Голден Найтс". Виборов "срібло" ЧС-2019 зі збірною Канади.