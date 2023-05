"Арізона" не отримала дозвіл на новий стадіон: клуб НХЛ розгляне переїзд

Мешканці Темпе не підтримали пропозиції менеджменту "Койотіс" щодо побудови стадіону в місті. "Арізона" готова була вкласти в будівництво 2,3 млрд доларів.

"НХЛ неймовірно розчарована результатами публічного голосування за проект нової арени "Арізони" в Темпе. Надалі ми обговоримо з клубом можливі варіанти вирішення проблеми", – заявив Беттмен.

Сезон 2022/23 "Койотіс" провели в Темпе на стадіоні Університету штату Арізона. Арена вміщує всього 5 тисяч глядачів. До університетського міста "Арізона" переїхала з Глендейла, де місцева влада відмовилася продовжити угоду на оренду стадіону.

Тепер став вірогіднішим переїзд "Койотіс" до іншого штату. Неофіційними фаворитами на роль нового господаря франшизи стали Атланта та Г'юстон, де арени готові до організації матчів НХЛ. Також потенційним кандидатом називають Квебек. Тамтешні "Нордікс" через фінансові проблеми в 1995 році переїхали до Денвера та стали "Колорадо Евеланш".

Statement from NHL Commissioner Gary Bettman regarding the results of the arena vote in Tempe, Arizona. pic.twitter.com/MVL3AUWP7R